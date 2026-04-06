Vilanova ocupará 640 metros cuadrados en dominio público para el colector de As Patiñas

La Consellería de Medio Ambiente ha comenzado a tramitar la solicitud de concesión administrativa presentada por el Concello de Vilanova de Arousa, con el objetivo de ocupar una superficie de 640 metros cuadrados en dominio público marítimo-terrestre que se destinara a la construcción del colector de As Patiñas, una obra con la que se pretende mejorar el servicio de alcantarillado del municipio, la conexión con la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Tragove y acabar con los vertidos de los aliviaderos del sistema al mar, que ocurren cada vez que se registran intensas lluvias.

La solicitud estará expuesta a información pública y se podrán presentar alegaciones. El proyecto del colector de As Patiñas lleva años pidiendo a gritos una renovación al encontrarse obsoleto y cerca estuvo de ejecutarse en 2022,pero discrepancias de la Dirección General de Costas del Estado paralizaron por completo el proyecto al entender esta administración que una infraestructura de estas características no podía acometerse por terrenos de protección marítimo-terrestre, ya que se corría el riesgo de que se mantuviesen los vertidos en el tiempo. Este se retomó hace menos de un año, cuando las competencias pasaron a manos autonómicas, una administración que destinará 5,3 millones de euros para la obra a fin de acabar con uno de los puntos negros de la red de saneamiento de la ría de Arousa. De ese coste, asumirán el 20% los dos concellos implicados, Vilanova y Cambados.