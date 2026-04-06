Vilagarcía supera los 38.000 habitantes por primera vez

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa pasa por primera vez en su historia de los 38.000 habitantes. Así lo avanzó este lunes la administración municipal, haciéndose eco de la última previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, desde Ravella destacan que la población de Vilagarcía “mantiene el ritmo de crecimiento constante que ha registrado en la última década”.

Según los datos más recientes del INE, el número de personas empadronadas en el municipio se sitúa en 38.168 a 1 de enero de 2026. “Si bien se trata de una cifra provisional que podría sufrir alguna variación tras contrastar las altas con las bajas registradas en el censo municipal, todo apunta a que se superará la barrera de los treinta y ocho mil habitantes, consolidando la posición de la capital de Arousa como la octava ciudad de Galicia”, resaltan desde el Concello.

Desde el gobierno municipal consideran que estos nuevos datos no son casuales, sino que consolidan la evolución ascendente de la población de Vilagarcía en los últimos siete años, en los que (a excepción de 2021 por el COVID-19) ha experimentado un crecimiento constante (un aumento del 2 por ciento). De 37.456 habitantes en 2019, ha pasado a 37.888 en 2025 (432 más). Y si se mantiene la cifra provisional para 2026, el crecimiento de Vilagarcía sería de 712 personas en ese periodo.

El alcalde, Alberto Varela, considera que las cifras indicadas por el INE afianzan la posición de Vilagarcía como foco de atracción de población, algo que no sería posible sin el “clima de prosperidad” que el municipio viene experimentando desde hace algunos años y sin la aplicación del modelo de ciudad comprometido con una ciudad más humana y sostenible.

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«Vilagarcía atraviesa una buena situación económica, cuenta con buenos índices de creación de empleo, dispone de una amplia gama de servicios e infraestructuras, es una ciudad atractiva y confortable para vivir gracias a la humanización y recuperación de espacios públicos degradados, y goza de un dinamismo social y cultural espectacular», comentó el alcalde. «Todo ello es consecuencia de las políticas que se están desarrollando a nivel local, del aprovechamiento de sinergias y también fruto de las importantes inversiones realizadas con recursos propios y con la captación de fondos europeos que caracteriza la gestión de estos gobiernos», concluyó Varela.