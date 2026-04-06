El viento frustra las visitas de turistas al islote Areoso durante la Semana Santa

Fue uno de los espacios más visitados de la ría de Arousa, lo que obligó a restringir los accesos para evitar que su alto valor natural acabase por verse dañado, limitando a medio centenar de personas las que pueden acceder en cada uno de los tres turnos habilitados en época alta. La Semana Santa es una de esas épocas, pero este año, el islote Areoso apenas ha sido escogido como punto de destino por los miles de visitantes que se han acercado a la comarca de O Salnés pese a que muchos de ellos reservaron alguna de esas plazas.

El motivo de no acercarse a esta lengua de arena rodeada de aguas cristalinas fue otra cuestión natural, el viento. La mayor parte de estos turistas suelen acercarse al islote en kayaks alquilados, pero las empresas que se dedican a esta actividad optaron por paralizar cualquier viaje debido al fuerte viento del norte que reinó durante toda la Semana Santa por cuestiones de seguridad. Tan solo durante las jornadas del Viernes Santo y el Sábado Santo la velocidad del viento remitió lo suficiente para facilitar el acceso al islote con garantías de seguridad.

Una de esas empresas es la de Piragüilla, desde la que reconocen que esta Semana Santa «estuvimos muy limitados a la hora de poder trabajar», una opinión que coincide con otras empresas de ocio y aventura de A Illa, que no dudan en calificar de «mala» la campaña de la Semana Santa pese a que vino sin lluvias y con un sol esplendoroso. Reconocen desde las empresas que «tuvimos un buen número de reservas, pero no nos quedó otra opción que cancelarlas, porque la seguridad de los clientes es lo primero y el viento del norte no ayudaba a la navegación en kayak por el interior de la ría de Arousa». Es más, apuntan que muchos particulares que se lanzaron al agua con sus kayaks particulares para disfrutar del sol que ofreció la Semana Santa «lo pasaron muy mal para poder regresar a tierra, porque el viento fue una verdadera complicación durante todos los días». En el caso de Piragüilla, su responsable, Marta iglesias, reconoce que «nosotros decidimos centralizar todas las reservas en los dos días en los que el viento dio un respiro».

Aunque la Semana Santa no es época todavía de disfrutar del agua, se esperaba que se pudiese trabajar de forma más continuada, explican desde las empresas, que también lamentan que «los pocos días que se ha podido ir nos hemos encontrado con un problema que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, el de que la gente reserva para no ir y esas plazas siguen sin volver a sacarse, por lo que se limitan todavía más el número de plazas que se ofrecen para acercarse al islote Areoso». Eso sí, la Semana Santa fue bastante prolífica en gente que acudió a conocer la comarca o A Illa de Arousa a lomos de una bicicleta, aunque «no podemos decir que fuese una cosa exagerada».

La mayor parte de la actividad de las empresas de ocio y turismo que se dedican a explotar el atractivo de Areoso quedará prácticamente paralizada hasta el inicio del verano, ya que todavía no se han ejecutado muchos de los cambios que la Xunta comprometió con el sector, unas modificaciones, centradas especialmente en el acceso de grupos guiados, que las empresas aguardan para ofrecer un servicio que no solo puede resultar atractivo para los clientes, sino que garantiza que se sea totalmente respetuoso con el medio natural del que se puede disfrutar en el islote.

Esa posibilidad se complica durante la época baja, en la que solo se permiten una docena de accesos (seis en kayak y seis en embarcaciones), unas cifras que impiden ofrecer a turoperadores la posibilidad de llevar grupos guiados hasta el islote Areoso, circunstancia que las empresas consideran un error y que vienen reclamando su corrección. «En la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) pone que se priorizarán las visitas guiadas, pero con este número de plazas en temporada baja es imposible, por eso creemos que se deben modificar algunas cuestiones de la orden, especialmente esta, porque sería clave para desestacionalizar el turismo en la zona», explica Iglesias.

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El islote Areoso lleva protegido desde hace tres años, cuando la Consellería de medio Ambiente decidió hacer caso a organismos sociales y al Concello de A illa ante el daño que la masificación turística estaba provocando en un hábitat natural tan frágil como es el de esta lengua de arena. A ello se suma la riqueza patrimonial que se esconde bajo esa arena, con cinco mámoas (una de ellas ya engullida por las mareas) y con la localización de importantes restos, entre ellos, un maxilar humano de época castrexa.