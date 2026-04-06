El Refugio de Cambados pide ayuda para identificar a una coneja encontrada en la calle

El Refugio de Animales de Cambados ha pedido ayuda para identificar a una coneja hallada en la vía pública y que consideran es una mascota dado su estado y su comportamiento.

La asociación relata que un vecino la encontró en el paseo del río Umia, en la zona de Castrelo en dirección a Vilariño, y que la llevaron a la clínica para comprobar si tenía microchip.

Sin embargo, no tenía y aunque «no sabemos si está perdida o si ha sido abandonada, sí sabemos que es una coneja muy mansa, claramente acostumbrada al contacto humano. Un conejo doméstico no sobrevive fácilmente en la calle», explican en sus redes.

Así las cosas, piden ayuda para identificar al animal y con ello a su posible propietario.

Una voluntaria del Refugio podrá acogerla, pero solo por unos días, así que «necesitamos con urgencia encontrar a su familia o, si nadie la reclama, una adopción responsable», añaden.

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En este sentido, la protectora de Cambados recuerda que no cuenta con instalaciones adecuadas ni experiencia específica en el manejo de lagomorfos.