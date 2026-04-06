Patrimonio
Personas subidas en las Torres de Oeste: El Concello de Catoira pide respeto
El Ayuntamiento difunde en sus redes una fotografía y recuerdan que incluso es peligroso
El Concello de Catoira ha pedido respeto por el patrimonio tras detectar a personas subiéndose en los restos del conjunto arqueológico de las Torres de Oeste. De hecho, acompaña su petición con una imagen reciente.
En ella puede verse a una persona subida en lo alto de una de estas estructuras mientras otras miran desde abajo e incluso parece que le están tomando una fotografía.
El Ayuntamiento vikingo recuerda en sus redes sociales que es preciso «cuidar de nuestro patrimonio» y que subirse a monuentos protegidos, como es el caso, «puede provocar daños irreparables y poner en riesgo tu seguridasd. Estas estructuras son frágiles y forman parte de nuestra historia, que debemos conservar entre todos».
No es la primera vez que sucede algo así y de ahí viene también la preocupación del gobierno local. Además, no solo pasa en esta localidad. La Torre de San Sadurniño de Cambados es otro monumento del patrimonio de la zona que sufre este tipo de comportamientos incívicos y que ponen en riesgo su integridad tras siglos en pie.
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