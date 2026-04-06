Condenados los autores de una oleada de robos ocurrida en 2018 en Vilagarcía

Un juzgado de lo penal de Pontevedra condenó el pasado verano a cinco personas por una serie de robos ocurridos en Vilagarcía en octubre de 2018. Cerca de 3.000 euros, media docena de botellas de alcohol y chucherías varias componían el botín obtenido por los procesados, los cuales fueron interceptados en un viaje en tren a A Coruña para disfrutarlo.

En concreto, del total, dos fueron los autores de los robos con fuerza ocurridos en una tienda de alimentación de Vilaxoán, un bar y una vivienda. Ambos arousanos aceptaron su culpabilidad y alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, siendo condenados a seis de meses de prisión cada uno, así como a indemnizar al hostelero afectado y a la empresa de las máquinas tragaperras que destrozaron y de la que obtuvieron el mayor botín económico.

Se le aplicó la atenuante de dilaciones indebidas, pues la instrucción estuvo paralizada «sin causa justificada» por más de tres años y medio en dos períodos diferentes, retomándose finalmente en noviembre de 2022.

Así lo recoge una sentencia de la Audiencia de Pontevedra a raíz de un recurso de uno de los procesados. En concreto, de una de las tres personas que fueron condenadas por un delito de receptación pues acompañaron a los ladrones en aquel viaje a A Coruña para gastarse el botín.

Siempre mantuvo su inocencia y, de hecho, mientras los otros reconocieron los hechos y fueron condenados a tres meses de cárcel, él recibió cinco. Alegó que desconocía el origen ilícito y que lo inculparon falsamente. Así que recurrió el fallo emitido por un juzgado de lo penal en junio de 2025, pidiendo su absolución o rebajar la pena al mismo que el resto.

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Sin embargo, los magistrados provinciales desestimaron su pretensión, sosteniendo que existe una «pluralidad de indicios perfectamente interconectados» e indicativos de que sabía el origen y que su «coartada no tiene apoyo en la prueba».