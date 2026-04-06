En Vilagarcía te enseñan a crear tu propio instrumento musical

La Asociación Pésdebarro de Vilagarcía ofrecerá el domingo 12 de abril un taller de construcción de «pandeiros» con el músico Xosé Lois Lucio, reconocido por su labor como maestro percusionista tradicional y por la realización de este tipo de formaciones para la fabricación de instrumentos y pequeños juguetes.

El taller está dirigido a personas de todas las edades, con o sin experiencia previa. Los interesados pueden llamar a los números 630 291 436 y 692 646 068 o escribir a pesdebarro@hotmail.com.

La actividad se desarrollará en la Casiña de Lobeira, en Vilagarcía, de 10.00 a 12.00 horas y como broche de la jornada se celebrará una foliada de tarde para estrenar los nuevos instrumentos.

Tiene un coste de 75 euros para socios y de 85 para los que no lo son, lo cual incluye todos los materiales necesarios.

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Con esta iniciativa, Pésdebarro busca «promover a artesanía musical galega, o coñecemento dos instrumentos tradicionais e a participación cultural en comunidade».