La Xunta invertirá 1,8 millones de euros en la renovación del firme de carreteras de O Salnés y Ullán

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha adjudicado por 1,8 millones de euros la renovación del firme en tramos de carreteras de su titularidad que atraviesan ocho Concellos de O Salnés, Ullán, Caldas y Pontevedra.

El contrato se realiza a través de la Axencia Galega de Infraestruturas y según las autoridades «se trata de actuar en el acondicionamiento del firme de las carreteras PO-548, VG-4.2, PO-224, PO-305, PO-316 y PO-223», en sus correspondientes recorridos por los Ayuntamientos de Caldas de Reis, Cambados, O Grove, Pontecesures, Pontevedra, Ribadumia, Valga y Vilagarcía de Arousa.

Su objetivo es «mejorar las características funcionales en distintos tramos» de estas carreteras de su titularidad, así como la seguridad vial. Los trabajos se han adjudicado a la empresa Marconsa, Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L. por 1.865.245,77 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Al detalle, consistirán en la rehabilitación superficial del firme de estos viales con distintas actuaciones, restaurando las características del pavimento, adecuando sus necesidades funcionales y de durabilidad segundo la tipología y necesidades de cada una de ellas.

Así, las obras incluirán la reparación de zonas de firme dañado mediante fresados localizados y la reposición de una capa de firme, así como el sellado de fisuras lineales con mezcla bituminosa, renovación y homogeneización de la rodadura.

A mayores, según las necesidades de las distintas vías autonómicas, se incluyen una serie de actuaciones complementarias necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, como es la reposición de marcas viarias (líneas continuas y discontinuas, cebras, símbolos y resaltos) en los tramos donde se renueve la capa de rodadura y en los tramos donde las existentes perdieron sus prestaciones.

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El departamento que dirige la conselleira María Martínez Allegue «sigue trabajando y apostando también por la mejora de las características de la actual red de carreteras de titularidad autonómica, suponiendo un menor costo de mantenimiento a largo plazo y un avance en seguridad vial. Así, la Xunta alcanzará de nuevo el récord histórico de inversión en conservación de carreteras de la red autonómica en este año, con 71,6 millones de euros», destacaron las mismas fuentes.