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Trasladada al hospital una menor por intoxicación etílica, en Vilagarcía

Fue evacuada desde la zona de la «movida» nocturna

Una intervención policial anterior en la zona de la «movida» nocturna de Vilagarcía.

Una intervención policial anterior en la zona de la «movida» nocturna de Vilagarcía. / M. Méndez

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

Una noche de sábado más la Policía Local de Vilagarcía ha tenido que intervenir en la conocida zona TIR, la explanada del puerto en la que se ubican los más concurridos locales de ocio nocturno de la ciudad.

Esta vez destaca el traslado al hospital de una menor que presentaba signos de intoxicación etílica, siendo necesaria su evacuación en una ambulancia del 061 al Hospital Público do Salnés.

Los sucedido vuelve a poner de manifiesto el consumo de alcohol por parte de menores en esa zona de la «movida» nocturna, donde hace solo unos días la Policía Local denunció por ello a uno de los locales más conocidos del lugar.

Aquella intervención fue el resultado de una denuncia vecinal relacionada, precisamente, con la venta de alcohol a menores, dando como resultado la apertura del correspondiente expediente sancionador al establecimiento identificado por los agentes.

Los mismos que detectaron que el negocio carecía de hojas de reclamaciones y tenía instaladas cámaras que no estaban debidamente señalizadas.

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Además, los extintores estaban caducados, en la barra se localizó un inmovilizador electrónico (pistola táser) y se vendían vapeadores sin la preceptiva licencia, completándose aquel operativo con la incautación de sustancias estupefacientes.

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