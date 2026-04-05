Meis
La Semana Santa de Paradela: una tradición que combina fe, espectáculo y participación vecinal en Galicia
La cita, con su espectacularidad y la representación de la Resurrección, congregó a una multitud, destacando la mayor afluencia en el Viernes Santo de esta edición
Paradela de Meis cerró hoy una intensa semana de escenificaciones de uno de los momentos del año más importantes para los cristianos y que se ha convertido en símbolo de una fe y de visita imprescindible incluso entre los no creyentes.
El atrio de la iglesia volvió a convertirse en el escenario del acontecimiento culmen de la Pascua, con la Resurrección de Jesuscristo, al que este año ha dado vida Gabriel Magariños.
Las alabanzas no se hicieron esperar en una de las interpretaciones siempre de las más complicadas, pero que no sería posible sin toda una legión de vecinos que se suman a esta compañía teatral con una única representación anual, pero que, sobre todo, se ha convertido en garante de una tradición que le ha valido el título de Festa de Interese Turístico de Galicia.
De hecho, con los años se ha tenido que crear una importante infraestructura para recibir a las cientos de personas que acuden en cada edición. Ayer no quedaba un sitio libre en las gradas móviles del entorno del templo para contemplar el triunfo del hijo del dios cristiano frente a la muerte y asegurando la vida eterna para la humanidad, uno de los dogmas de la fe cristiana, representando además la divinidad de Jesús.
No faltó detalle siguiendo las sagradas escrituras con el momento en el que el ángel, interpretado por una jovencísima vecina, anunció su ascenso a los cielos ante los soldados romanos que custodiaban su tumba. Los cánticos de un coro de ángeles y las interpretaciones de María y María Magdalena pusieron la piel de gallina a algunos de los espectadores en la soleada mañana.
La Semana Santa de Paradela es una de las más destacadas de cuantas hay en Galicia y siempre congrega a multitudes, pero este año, el Viernes Santo pareció registrar una mayor afluencia que en anteriores ocasiones. No es casualidad que esta sea una de las jornadas más seguidas, pues se trata de una de las partes más complejas de todas las puestas en escena y una de las de mayor espectacularidad, con permiso de la procesión del Santo Entierro, con su solemnidad y recogimiento, abriéndose paso en la oscura noche del Monte da Croa a la luz de velas y candiles.
Esta edición tuvo además la dificultad sobrevenida de una controversia en la comisión organizadora, pero los vecinos de Paradela pronto dejaron aparte las diferencias para tomar relevos y evitar la pérdida de una de sus grandes tradiciones, en la que se involucra por lo menos un centenar de personas, entre interpretar los diferentes papeles: soldados, ciudadanos, apóstoles, autoridades eclesiásticas y romanas... Pero también para poner a punto vestimentas, decorados, la infraestructura... Aunque para ello cuentan con la implicación total del Concello de Meis cuya alcaldesa, Marta Giráldez, y la concejala Araceli Maquieira también participaron en las escenificaciones como figurantes.
Una tradición saliniense que traspasa fronteras y a la que le toma el relevo hoy una de las grandes romerías anuales, la de As Cabezas de A Armenteira, que cada año toma el monasterio de romeros llegados desde diferentes puntos de la comunidad.
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