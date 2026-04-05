Un jabalí provoca un accidente en la circunvalación norte de Vilagarcía

Si hace un par de días era un caballo el que provocaba un accidente de circulación en la carretera EP-8001, que une Catoira con Carracedo (Caldas), la pasada noche fue un jabalí el causante de un siniestro en la vía de alta capacidad Carril-Baión, más conocida como variante o circunvalación norte de Vilagarcía de Arousa (VG-4.7).

Así lo confirma la Policía Local vilagarciana, donde hacen constar que esta vez, a diferencia de lo ocurrido en otros percances anteriores de similares características, solo hubo que lamentar daños materiales en el turismo siniestrado.

En los últimos meses los jabalíes provocaron otro accidente de tráfico en el Concello de Vilagarcía, sobre todo en la carretera PO-548, que une la localidad con Pontecesures. Destacan los acaecidos a la altura de Bamio, cerca ya del Concello vecino de Catoira.

En esa zona se registró en septiembre un accidente provocado por jabalíes que se saldó con cinco heridos de diversa consideración.

Jabalíes atropellados en la vía rápida de Sanxenxo, entre la Autovía do Salnés y el istmo de A Lanzada. / FdV

El conductor de un turismo no pudo esquivar a uno de los animales que cruzaba la calzada –en una zona de fincas y viñedos–, y tras arrollarlo perdió el control del coche, por lo que acabó colisionando frontolateralmente con otro vehículo.

Aunque hay otros puntos ciertamente conflictivos en la comarca, resultando especialmente llamativa la presencia de jabalíes en la calzada en la vía de alta capacidad existente entre la Autovía do Salnés (también afectada por este tipo de sucesos) y el istmo de A Lanzada.

Baste recordar que el pasado mes de noviembre fueron seis los coches implicados en un accidente provocado por la irrupción en la carretera de, al menos, cinco cerdos salvajes, resultando heridas de diversa consideración tres personas y dando lugar a importantes retenciones en la circulación y cuantiosos daños materiales.

Los jabalíes causaron el año pasado unos 600 accidentes en las carreteras de la provincia de Pontevedra, según datos oficiales de la Dirección General de Tráfico. Es un dato a tener muy en cuenta, ya que en el año 2009 eran solo 167 los accidentes de tráfico contabilizados con jabalíes en la calzada, elevándose a 937 la cifra en toda Galicia.