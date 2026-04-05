Un herido tras una brutal colisión entre una moto y un turismo en Cambados

Emergencias Cambados da cuenta de un accidente de circulación con resultado de una persona herida de consideración.

Es fruto de una fuerte colisión frontal entre una motocicleta (una Honda) y un turismo (un Renault) en la carretera comarcal PO-550, a su paso por el lugar de Castrelo.

La moto y el turismo accidentados. / FdV

El herido es el piloto de la motocicleta siniestrada, un vecino de Cambados de 29 años de edad que responde a las iniciales A.D.C. y presentaba fuerte dolor cervical, torácico y lumbar, además de importantes magulladuras.

Desde el servicio de emergencias de la localidad cambadesa confirman que fue evacuado em ambulancia del 061 al Hospital Público do Salnés, en Vilagarcía de Arousa.