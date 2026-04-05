La Diputación abre el plazo de ayudas para cofradías y cooperativas agroganaderas con 700.000 euros

La Diputación de Pontevedra abre este lunes día 6 de abril el plazo para solicitar las ayudas dirigidas a cofradías de pescadores y cooperativas agroganaderas de la provincia; dos líneas que suman 700.000 euros. Según las bases publicadas en el BOP, se mantendrá abierto durante 20 días.

Por una parte, están los 350.000 euros dirigidos a las cofradías, federaciones y agrupaciones de mariscadoras para financiar inversiones y gasto corriente que, como recordó el presidente provincial, Luis López, es una novedad que introdujo el actual gobierno, «en base a la petición del propio sector y dentro de un momento clave en el que están sufriendo un elevado índice de mortandad de marisco».

De este modo, 100.000 euros de esta línea se podrán pedir para financiar material de vigilancia, equipos informáticos, mobiliario, construcciones o formación. Mientras que 250.000 están destinados a cubrir gastos como combustible, electricidad, adquisición de semilla, de personal o ropa impermeable o hidrotérmica. La Diputación destinará hasta un máximo de 20.000 euros por entidad, siempre que no supere el 80% del presupuesto de la actuación.

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Los otros 350.000 euros están dirigidos a las cooperativas agroganaderas para apoyar inversiones que permitan el avance de los servicios, la comercialización, la transformación y valorización de las producciones, así como para completar la formación técnica y el asesoramiento o uso de nuevas tecnologías y energías renovables. Se aprobará hasta un máximo de 45.500 euros por entidad, siempre que no supere el 65% del presupuesto de la actuación.