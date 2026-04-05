La DGT vigila la «operación regreso» en las carreteras arousanas

La Guardia Civil de Tráfico ha estado muy presente durante toda la Semana Santa en los municipios de O Salnés y el Ullán, dado que, por su tirón turístico, se trata de una de las zonas geográficas en las que se experimenta un mayor aumento del volumen de circulación en cada periodo vacacional.

De ahí la gran cantidad de controles llevados a cabo en los últimos días, tanto para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas como para comprobar la existencia de balizas en cada uno de los vehículos, examinar la documentación de los mismos e identificar a los conductores.

Una vigilancia que se mantiene este fin de semana en las carreteras de la comarca y toda la provincia, coincidiendo con la importante operación retorno que se lleva a cabo en España.

Retenciones en el centro de O Grove. / M. Méndez

La Dirección General de Tráfico (DGT) hace hincapié en ello, remarcando que «en los trayectos por vías secundarias es fundamental circular con la máxima precaución, ya que es donde se registra una mayor siniestralidad».

Baste decir que las carreteras convencionales «presentan un riesgo muy superior en algunos de los siniestros de tráfico más frecuentes, como las salidas de vía, que causan el 40% de las víctimas mortales».El año pasado «acumularon el 72% de los de los siniestros de este tipo, en los que se produjeron 349 fallecimientos» en toda España.

Uno de los paneles informativos de la DGT. / FdV

Tampoco hay que olvidar que, en esta recta final de Semana Santa, que mañana continúa con jornada festiva en Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja, «conviven los últimos desplazamientos cortos en destino con el inicio de los regresos, incrementando de manera significativa la intensidad del tráfico».

De ahí la importancia de «evitar distracciones como el uso del teléfono móvil, mantener la distancia de seguridad y circular a una velocidad adecuada y adaptada a las circunstancias».

Asimismo, y aunque a estas alturas ya no habría ni que decirlo, la DGT insiste en que «es imprescindible utilizar siempre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil».