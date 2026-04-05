A Concha-Compostela se convierte en un pequeño Maracaná

La playa vilagarciana de A Concha-Compostela se convirtió ayer en un pequeño Maracaná con la celebración de diferentes torneos de las categorías base. Los torneos, que se disputan ven los dos campos habilitados para ello, han sido organizados por el Talitrus Fútbol Playa, dirigido por Luis Treviño. Las actividades, que comenzaron el viernes, pondrán su punto y final a lo largo de la jornada de hoy, con vistas a la concentración de Segunda División en junio.