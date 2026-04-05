Más alcoholemias positivas, conductores sin carné y vehículos sin papeles en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa sigue encontrándose, prácticamente a diario, con automovilistas que circulan bajo los efectos del alcohol, sin documentación o en vehículos que tampoco están en regla.

Los controles realizados por los agentes municipales volvieron a dar sus frutos anoche, cuando interceptaron un vehículo conducido por un vecino de Caldas, de 47 años de edad, al que tuvieron que denunciar por un delito contra la seguridad vial.

Y todo porque ese automovilista conducía a pesar de que su permiso de circulación ya no está vigente, dado que lo ha perdido a causa de infracciones anteriores. Y por si fuera poco, el coche en el que circulaba carece de seguro obligatorio y no pasó la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), de ahí que fuera inmediatamente inmovilizado por los agentes.

Ya de madrugada, la Policía Local de Vilagarcía se topó con un par de casos graves en lo que respecta a la seguridad vial, achacables a sendos conductores que conducían bajo con una tasa de alcohol tan importante que puede ser considerada como delito penal.

Es decir, cuando la tasa de alcohol es superior a 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre, lo cual puede implicar penas de 3 a 6 meses de prisión, multa de 6 a 12 meses o trabajos comunitarios (31-90 días), además de la retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años.

Se da la circunstancia de que estos dos conductores «ebrios» fueron sorprendidos en el centro de la ciudad. Más concretamente en las calles Rodrigo de Mendoza y Elpidio Villaverde.