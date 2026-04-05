Más alcoholemias positivas, conductores sin carné y vehículos sin papeles en Vilagarcía
Interceptan a un vecino de Caldas sin permiso de circulación en un coche sin seguro ni ITV
Denuncian por vía penal a dos automovilistas a causa de su elevada tasa de alcohol
La Policía Local de Vilagarcía de Arousa sigue encontrándose, prácticamente a diario, con automovilistas que circulan bajo los efectos del alcohol, sin documentación o en vehículos que tampoco están en regla.
Los controles realizados por los agentes municipales volvieron a dar sus frutos anoche, cuando interceptaron un vehículo conducido por un vecino de Caldas, de 47 años de edad, al que tuvieron que denunciar por un delito contra la seguridad vial.
Y todo porque ese automovilista conducía a pesar de que su permiso de circulación ya no está vigente, dado que lo ha perdido a causa de infracciones anteriores. Y por si fuera poco, el coche en el que circulaba carece de seguro obligatorio y no pasó la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), de ahí que fuera inmediatamente inmovilizado por los agentes.
Ya de madrugada, la Policía Local de Vilagarcía se topó con un par de casos graves en lo que respecta a la seguridad vial, achacables a sendos conductores que conducían bajo con una tasa de alcohol tan importante que puede ser considerada como delito penal.
Es decir, cuando la tasa de alcohol es superior a 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre, lo cual puede implicar penas de 3 a 6 meses de prisión, multa de 6 a 12 meses o trabajos comunitarios (31-90 días), además de la retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años.
Se da la circunstancia de que estos dos conductores «ebrios» fueron sorprendidos en el centro de la ciudad. Más concretamente en las calles Rodrigo de Mendoza y Elpidio Villaverde.
Suscríbete para seguir leyendo
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»