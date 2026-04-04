Vilagarcía termina el PXOM y convoca a la oposición de cara a su aprobación inicial

El Concello de Vilagarcía ha terminado la revisión del PXOM y el jueves reunirá a la oposición para detallársela con el objetivo de «alcanzar el mayor consenso posible» en su aprobación inicial. De primeras, necesita apoyos para sacarlo adelante porque el PSOE gobierna en minoría.

Se trata de una novedad importante, pues la actualización de las normas urbanísticas de la ciudad lleva casi 20 años sobre la mesa. Desde Ravella indican que en el encuentro del jueves estará el equipo redactor del arquitecto Antonio Botana, así como los técnicos de la Xerencia Municipal de Urbanismo y será el primero de varios con PP, BNG y Esquerda Unida para aclarar dudas y escuchar propuestas o sugerencias. Es más, les pide «total discreción», indicando que el documento «no será oficial hasta que lo aborde el pleno», así que su contenido «debe tratarse como información reservada».

De hecho, todavía no desvela cómo ha superado uno de los últimos escollos que venía mencionando: el informe de Carreteras del Estado sobre el futuro del tramo urbano de la N-640, en Rubiáns. No obstante, las últimas veces que se le preguntó por este asunto señaló que estaba estudiando la posibilidad de seguir sin él.

Cabe recordar que como telón de fondo está que el Ayuntamiento de Vilagarcía no quiere asumir la titularidad hasta que el Ministerio no reforme las muchas deficiencias que presenta y cuyo proyecto lleva dos años en redacción y su licitación ni está ni se le espera de momento.

Las propias autoridades municipales indican que revisar el PXOM ha sido «el principal reto» al que se ha enfrentado el alcalde Alberto Varela debido a la complejidad y laboriosidad que entraña un Plan Xeral de por sí y las «dificultades sobrevenidas». Como único ejemplo pusieron la renuncia de la empresa contratada inicialmente y tener que encontrar una solución para no tener que empezar de cero, lo cual se alcanzó con la adjudicación al equipo de Botana, tras quedar desligado de esa firma. Pero también están otras como la mentada y no se puede olvidar el caso del convenio de Lantero, que está judicializado.

Ravella quiere resolver esta fase consultas con la oposición en «poco tiempo». Una vez superada, el documento se someterá a aprobación inicial en el pleno, en caso de salir adelante, luego vendría una fase de exposición pública y de someterlo a los informes de administraciones superiores. En caso de presentarse alegaciones, esto podría llevar varios meses, y una vez pasado este punto, tendría que volver al pleno de la Corporación para su aprobación provisional, luego iría a Urbanismo de la Xunta para la definitiva y finalmente llegaría su entrada en vigor.

Varela quiere alcanzar el «mayor consenso posible» porque «se trata de un documento esencial para el desarrollo urbanístico del municipio en las próximas décadas y para garantizar que se haga de una manera racional, equilibrada y sostenible, que contribuya a seguir haciendo de Vilagarcía una ciudad próspera económicamente y confortable para vivir. Y siempre en la búsqueda del interés general de la ciudadanía», explica en un comunicado.

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En el mismo recuerdan que la revisión es sobre el PXOM actualmente en vigor, que data del año 2000, y que se inició en 2008, pero tras los trabajos iniciales quedó en suspenso durante el período 2011-2015 y se volvió a retomar en el primer mandato del actual regidor socialista.