Valga saca a concurso la reforma de instalaciones deportivas valorada en 1,4 millones de euros

El pasado mes de septiembre el pleno extraordinario del Concello de Valga aprobaba por unanimidad el convenio de colaboración con el que el Instituto Galego da Vivenda e Solo de la Xunta de Galicia aportará más de 700.000 euros para las mejoras de las instalaciones deportivas municipales.

Ya se dijo entonces que el Concello devolverá esta inversión en un plazo de ocho años, a razón de 87.560,39 euros anuales, y que los fondos serían destinados a financiar un proyecto presupuestado en 1,4 millones de euros.

Pues bien, el Ayuntamiento de Valga confirma ahora que ha sacado a licitación el ambicioso proyecto de mejora de las instalaciones deportivas municipales, que con esa inversión total de 1,4 millones de euros permitirá actuar en los campos de fútbol de Campaña y Baño, así como en el pabellón polideportivo de Beiro.

En el campo de fútbol de Campaña, las obras contemplan la sustitución del césped sintético más antiguo por uno nuevo que cumplirá con los estándares FIFA Quality Pro, lo que garantiza un alto rendimiento y una mayor durabilidad, especialmente indicado para un uso intensivo.

Además, el nuevo terreno de juego prescindirá completamente del caucho, adelantándose así el Concello a la futura prohibición de este material prevista para 2031 con el objetivo de reducir la contaminación por microplásticos. Las actuaciones se completarán con la reparación de las gradas.

Por su parte, en el campo de hierba natural de Baño se llevarán a cabo diversas mejoras que incluyen la renovación de las gradas, la reforma de los locales situados bajo las mismas, así como intervenciones en el interior de las instalaciones y en el sistema de riego.

En cuanto al pabellón polideportivo de Beiro, el proyecto permitirá finalizar el acondicionamiento de su envolvente exterior, cerrar la galería existente tras las gradas y mejorar tanto la climatización como el sistema contraincendios y otros equipamientos.

Dssde el Concello insisten en que la financiación de esta actuación se realizará a través de la subvención de 700.000 euros concedida por la Xunta de Galicia, mediante la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. El resto del presupuesto se cubrirá gracias al citado convenio firmado con el Instituto Galego de Vivenda e Solo, que permitirá al Ayuntamiento acceder al Fondo de Cooperación destinado al apoyo de actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido.

El plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas permanecerá abierto hasta el próximo día 20.