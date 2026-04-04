Un joven sufre el aplastamiento de una pierna en Cambados

Un joven de 24 años y que responde a las iniciales de A.O.D. fue evacuado esta mañana al Hospital do Salnés tras sufrir un accidente laboral en el polígono de Sete Pías, en Cambados.

Según los servicios de emergencias, el operario sufrió el aplastamiento de la pierna izquierda tras quedársele atrapada entre un camión y un toro mecánico.

El joven, A.O.D., de 24 años, fue trasladado al centro sanitario de Ande tras ser liberado.

En el dispositivo de atención del siniestro participaron el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, la ambulancia del 061 y la Guardia Civil de Cambados.

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Los hechos tuvieron lugar sobre las seis y media de la mañana en una empresa del polígono.