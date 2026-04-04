El Puerto de Vilagarcía se queda a las puertas de las 400.000 toneladas

Ha sido el mejor trimestre inicial de un año en la historia del Puerto de Vilagarcía. Así de contundentes se muestran desde la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, presidida por José Manuel Cores Tourís a la hora de analizar los datos que han dejado los meses de enero, febrero y marzo de 2026. Esos datos avalan ese optimismo de la entidad, ya que, con cifras todavía provisionales, el movimiento de mercancías en los tres primeros meses del año ha sido de 391.701 toneladas, lo que supone un incremento del 1,8% con relación a 2022, etapa a la que corresponde el anterior récord. Ese año, pasaron por las dársenas del Puerto de vilagarcía 384.702 toneladas, casi 7.000 menos que en este inicio de 2026. En lo que respecta a la comparativa con 2025, la diferencia porcentual es todavía más destacada, situándose muy cerca del 10%

Por categorías, se movieron en este primer trimestre de este 2025, un total de 226.952 toneladas de mercancía general, lo cual también representa un máximo de tráficos en esta categoría para el primer trimestre del año. Esta es sólo la segunda vez en la historia del puerto en que se superan las 200.000 toneladas de mercancía general durante los meses iniciales de un año. La anterior ocasión fue también en 2022, con 216.104 toneladas de mercancía general acumuladas entre los meses de enero y marzo.

Con relación al ejercicio 2025, en este primer trimestre se han incrementado en más de 31.500 las toneladas movidas en la categoría de mercancía general, con excelentes datos en los apartados de mercancía contenerizada (9.383 TEUS, que es la tercera mejor cifra para un primer trimestre del año desde la entrada en funcionamiento de la terminal arousana) y de tráfico ro-ro.

En la categoría de graneles sólidos, el trimestre se ha cerrado con 97.434 toneladas, es decir, un 5,2% por encima de las cifras que se registraron el pasado año; y en la de graneles líquidos el cómputo trimestral es de 67.324 toneladas, cifra muy próxima a la cantidad de toneladas que pasaron por la dársena vilagarciana en los tres primeros meses de 2025.

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El presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Cores Tourís, ha destacado que estos resultados «son un éxito de toda la comunidad portuaria vilagarciana, que demuestra su capacidad para, en un entorno altamente competitivo como es el del transporte marítimo de mercancías, ofrecer una atención personalizada a las necesidades de sus clientes y usuarios», con la flexibilidad, la adaptabilidad y la agilidad como algunos de sus principales valores. El objetivo que se marca la Autoridad Portuaria es seguir creciendo y manteniendo su atractivo para las empresas que utilizan la rada a diario, así como seguir atrayendo nuevas mercancías y operadores que ayuden al Puerto a superar sus cifras.