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Procesión de toallas y sombrillas

Pontevedreses y visitantes disfrutan de un largo puente festivo marcado por la ausencia de lluvias y los cielos despejados

El momento actual era algo casi impensable hace cosa de un mes

La playa de A Lanzada vista desde Sanxenxo, con O Grove al fondo.

La playa de A Lanzada vista desde Sanxenxo, con O Grove al fondo. / M. Méndez

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Sanxenxo / O Grove

Misas, procesiones, bendiciones y todo lo que cualquier fiel cristiano pueda imaginar protagonizan la faceta más religiosa de la Semana Santa. Pero hay otra vertiente digna de mención, la turística, y en esta materia las playas de las comarcas de O Salnés y Pontevedra tienen mucho que decir.

De ahí que arousanos y visitantes procesionen también hacia las zonas de baño, tanto en aguas de las rías de Arousa y Pontevedra como en la costa atlántica, con los Ayuntamientos de Sanxenxo y O Grove como indiscutibles referencias.

A Lanzada, la madre de todas las playas, volvió a ser la gran abanderada, registrando por momentos una muy buena «entrada» que hizo a más de uno empezar a soñar con el ansiado verano.

Los arousanos disfrutan de un largo puente festivo de playa.

Los arousanos disfrutan de un largo puente festivo de playa. / M. Méndez

Como este importante arenal provisto de numerosos hoteles, bares y chiringuitos en su entorno –lo cual contribuye a aumentar su tirón–, otros igualmente atlánticos, como Paxariñas, Bascuas, Montalvo, Area da Cruz o Raeiros vieron como los usuarios empezaban a agolparse en la arena y sus paseos, a pesar de ser lugares donde la brisa puede notarse más que en otros del interior de las rías.

Por ejemplo, las también grovenses de As Pipas y Area Grande, las isleñas de O Bao y Area da Secada, la vilanovesa de As Sinas, la vilagarciana de Compostela y otras como las de Raxó y Combarro.

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Espacios todos ellos más «abrigados» donde los bañistas se abrieron camino durante toda la Semana Santa para darse los primeros chapuzones de la temporada o, en su defecto, abastecerse de vitaminas tomando el sol en las toallas, lo cual no resultó siempre sencillo, dado que se registraron importantes episodios de pleamar.

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