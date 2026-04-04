Procesión de toallas y sombrillas
Pontevedreses y visitantes disfrutan de un largo puente festivo marcado por la ausencia de lluvias y los cielos despejados
El momento actual era algo casi impensable hace cosa de un mes
Misas, procesiones, bendiciones y todo lo que cualquier fiel cristiano pueda imaginar protagonizan la faceta más religiosa de la Semana Santa. Pero hay otra vertiente digna de mención, la turística, y en esta materia las playas de las comarcas de O Salnés y Pontevedra tienen mucho que decir.
De ahí que arousanos y visitantes procesionen también hacia las zonas de baño, tanto en aguas de las rías de Arousa y Pontevedra como en la costa atlántica, con los Ayuntamientos de Sanxenxo y O Grove como indiscutibles referencias.
A Lanzada, la madre de todas las playas, volvió a ser la gran abanderada, registrando por momentos una muy buena «entrada» que hizo a más de uno empezar a soñar con el ansiado verano.
Como este importante arenal provisto de numerosos hoteles, bares y chiringuitos en su entorno –lo cual contribuye a aumentar su tirón–, otros igualmente atlánticos, como Paxariñas, Bascuas, Montalvo, Area da Cruz o Raeiros vieron como los usuarios empezaban a agolparse en la arena y sus paseos, a pesar de ser lugares donde la brisa puede notarse más que en otros del interior de las rías.
Por ejemplo, las también grovenses de As Pipas y Area Grande, las isleñas de O Bao y Area da Secada, la vilanovesa de As Sinas, la vilagarciana de Compostela y otras como las de Raxó y Combarro.
Espacios todos ellos más «abrigados» donde los bañistas se abrieron camino durante toda la Semana Santa para darse los primeros chapuzones de la temporada o, en su defecto, abastecerse de vitaminas tomando el sol en las toallas, lo cual no resultó siempre sencillo, dado que se registraron importantes episodios de pleamar.
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