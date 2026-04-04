El PP denuncia que las medidas contra la "narcocasa" de Trabanca son «insuficientes para acabar con la inseguridad»

El PP ha obtenido respuesta en el Congreso de los Diputados a su pregunta sobre las acciones realizadas para solucionar el problema con la «narcocasa» de Trabanca Badiña, resultando que se ha realizado un «operativo policial y judicial». Sin embargo, para el grupo de Ana Granja se ha demostrado que las «medidas actuales son insuficientes para erradicarlo» porque los «episodios incívicos y la situación de inseguridad persisten».

Los populares trasladaron el asunto de la mano de su diputado Juan Andrés Bayón, pero consideran que la respuesta «se queda en buenas palabras» y que las acciones realizadas y expuestas «no son suficientes» para que «los vecinos puedan vivir tranquilos».

De hecho, entienden «perfectamente» la «inquietud» de los residentes porque la «situación sigue siendo complicada» con episodios «incívicos y la sensación de inseguridad persistiendo, lo cual demuestra que las medidas actuales no son suficientes para erradicar un problema que afecta al bienestar diario de muchas familias».

Así las cosas, la portavoz del principal partido de la oposición de Vilagarcía promete que «no vamos a bajar la guardia» y seguirán reiterando sus peticiones en el pleno municipal.

De hecho, apelan al gobierno local a que «escuche a los vecinos de Trabanca y realice un esfuerzo real de coordinación con otras instituciones. Es necesario reducir al máximo estos episodios desagradables para que los vecinos se sientan, por fin, seguros en su propio barrio». Y es que «comparten plenamente las demandas vecinales» y lamenta que estos vilagarcianos «sientan que el gobierno local no les presta la atención necesaria a las parroquias del rural».

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Del mismo modo, el PP de Vilagarcía ha querido poner en valor la actitud de estos ciudadanos. «Queremos dar las gracias a los vecinos por su valentía y por su lucha diaria. Gracias a ellos, a que no se rinden, Trabanca Badiña no se ha convertido en un barrio olvidado por las administraciones», declaró Ana Granja.