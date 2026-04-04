El delegado Pedro Blanco destaca la dotación de 131 efectivos en el nuevo cuartel de Cambados

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha subrayado la apuesta del Gobierno central por la modernización de las infraestructuras de seguridad en la Comunidad a través de la construcción de nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Cambados, que se adjudicó hace unos días por 9,3 millones de euros. Unas instalaciones que, como confirmó, acogerán a 131 efectivos.

Así lo indicó la Delegación del Gobierno en un comunicado en el que también destacaron el cuartel de A Fonsagrada. En el mismo, Blanco afirmó que esto supone una «clara apuesta por mejorar las condiciones en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollan su trabajo».

El delegado incidió en que el fortalecimiento de la seguridad y la modernización de las infraestructuras en Galicia es una «prioridad» para el Gobierno de España, que continúa haciendo «un esfuerzo inversor para mejorar la calidad de vida de la sociedad».

En este sentido, Pedro Blanco matizó que Galicia «es la segunda comunidad autónoma más segura del país» y que esto es «en gran medida como consecuencia de las políticas del Gobierno central».

Con respecto a los contratos adjudicados, recordó que el cuartel de la Guardia Civil en Cambados cuenta con un presupuesto de 9,3 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 18 meses. Albergará, una vez puesto en funcionamiento, una unidad del Paprona (Patrullas de Protección de la Naturaleza), la Policía Judicial y patrullas de Fiscal y Fronteras (Papif), entre otras unidades, con un total de 131 efectivos.

Por su parte, el acuartelamiento de la Guardia Civil en A Fonsagrada, podría estar en funcionamiento en un plazo de 15 meses. El Gobierno ha asignado 4,4 millones de euros para su construcción en una superficie de 1.316 m2, situada en la calle Marmoiral. Diez efectivos harán uso de las instalaciones y tendrán tres vehículos asignados para atender el puesto, así como un destacamento de seguridad de la sede judicial.

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Además, dentro de esta apuesta por mejorar las infraestructuras, el delegado recordó que el Gobierno autorizó la segunda fase del Plan de Infraestruturas para a Seguridade de Estado (Plise) a las comisarías provinciales de la Policía Nacional en Lugo y Pontevedra, con 9 millones de euros para cada una. También, el Cuerpo Nacional de Policía contará con una sede local más en la nueva comisaría de Ferrol-Narón.