Jornada de transición en Paradela antes de culminar su Semana Santa

La comarca de O Salnés culmina este domingo una semana intensa en actos litúrgicos en todas las parroquias aunque especialmente llamativa en Paradela. Esta parroquia meisina vivirá la última jornada de la escenificación de Semana Santa, con la representación de la Resurrección de Jesucristo en el atrio de la iglesia de Santa María. La parroquia meisina vivió su gran día el pasado viernes, cuando se escenificaron las últimas horas de vida de Jesucristo que, este año, fue representado por Gabriel Magariños.

Esa jornada se inició con el juicio a Jesús, en el que el pueblo reclamó a gritos su condena mientras pedía la liberación de Barrabás y Poncio Pilatos se lavaba las manos eludiendo cualquier responsabilidad.

Fue a partir de ese momento cuando se inició la parte más dura de la escenificación, con el lento caminar hacia el Monte da Croa con la cruz a la espalda y sufriendo los latigazos en la espalda de sus compañeros cada vez que se caía. En el Monte da Croa, llegó el momento culminante, con la crucifixión, presenciada por un buen número de curiosos que se acercaron a Paradela a participar en esta fiesta de interés cultural del municipio meisino. Ya por la noche, tuvo lugar él desenclavo y descendimiento de Jesús también en el Monte da Croa, antes de tener lugar la procesión del Santo Entierro. En esas actividades, iluminadas por «fachos» también participó la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, caracterizada de época.

Hoy, Paradela vivió una jornada de transición y calma en la que se celebrará el acto litúrgico con la bendición del agua y el fuego, además de incluir una degustación gratuita de Rosca de Pascua para todas las personas que participaron en el evento sobre las 21.30 horas. Este domingo, a partir de las 12.30 horas, unos ángeles anunciarán la resurrección de Jesucristo y la conclusión de los actos litúrgicos de la Semana Santa de Paradela.

Sin embargo, los actos litúrgicos y la festividad se trasladan a otra parroquia de Meis, en este caso, A Armenteira. Allí este lunes se celebrará la tradicional Romaría das Cabezas, un evento que reúne a miles de romeros procedentes de las comarcas de O Salnés y Pontevedra, llenando de vitalidad el entorno del monasterio.

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Los actos de la Romaría ya comienzan este sábado, con una verbena a cargo de las orquestas Kubo y Los Players. En la tarde del domingo, a partir de las 21.00 horas, dará comienzo la XXIII edición de la Festa da Xuventude, con la participación de los dj’s Moe, André Melón y Paco Vulkano. Los tres serán los encargados de animar la previa de una fiesta que desbordará de romeros los caminos de la comarca de O Salnés, ya que la tradición manda llegar hasta A Armenteira caminando. La mayor parte de los romeros lo harán a través de la Ruta da Pedra e da Auga bien de mañana para escuchar alguno de los oficios religiosos y acabar comiendo en las inmediaciones del monasterio, degustando un buen churrasco, carne ao caldeiro o pulpo en las carpas que se instalan en la zona. Tampoco faltarán los tradicionales vendedores ambulantes con exvotos de cera para consagrar a la Virxe de As Cabezas durante toda la jornada, ya que están previstas un buen número de misas.