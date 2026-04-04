La falta de personal limita el servicio de Bombeiros en O Salnés

Semana Santa, con cientos de visitantes por las calles y un sinfín de actividades, así como un mayor tráfico por las carreteras, la comarca de O Salnés se enfrenta a un fin de semana con el servicio de bomberos limitado debido a la falta de personal. Hoy sábado, las puertas del parque de Bombeiros Provincial de Ribadumia cerraron sus puertas al no haber bomberos suficientes para completar una dotación de guardia, mientras que mañana hará lo propio el de Vilagarcía.

El motivo de estos cierres es el que se viene arrastrando en los últimos meses, es el veto a superar las 80 horas extra, una cantidad que ya han alcanzado todos los miembros de la plantilla y, sobre todo, la falta de personal, algo que vienen denunciando los representantes sindicales de los Bombeiros desde hace mucho tiempo.

Esas plazas deberían solventarse con un proceso selectivo que se espera que comience en breve, aunque del que todavía no se tienen muchas noticias. En principio, para la provincia de Pontevedra son 17 las plazas que se han ofertado, de las cuales, cuatro irán a Vilagarcía y otras cuatro a Ribadumia. El plazo para inscribirse en el proceso hace tiempo que finalizó, pero no se han marcado las fechas de inicio de las pruebas, algo que los bomberos entienden que debe resolverse cuanto antes o volverá a repetirse lo ocurrido esta Semana Santa.

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Este refuerzo de la plantilla forma parte de los acuerdos y compromisos alcanzados después de las movilizaciones que protagonizaron los bomberos del Consorcio, unas movilizaciones que fueron fundamentales para conseguir un nuevo convenio y que se habilitasen 102 plazas en total para los cuatro consorcios provinciales con el objetivo de paliar las evidentes limitaciones de personal con las que trabajan los Bombeiros.