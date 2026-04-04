Casino La Toja confirma su apuesta por «nuevas experiencias de ocio»

El monólogo ofrecido anoche por Manu Partida en el Casino La Toja marca el inicio de la nueva etapa de la sala de juegos grovense, pues como se indicaba hace días, trata de satisfacer a sus clientes habituales y captar otros nuevos uniendo a su oferta tradicional actuaciones socioculturales complementarias. Y los espectáculos de comedia serán parte esencial de esta apuesta.

La idea es «ofrecer una programación en directo orientada a ofrecer nuevas experiencias de ocio y entretenimiento en un enclave diferencial».

«Estamos trabajando en una programación pensada para acercar a la isla de A Toxa propuestas de ocio diferentes, atractivas y alineadas con una experiencia de entretenimiento de calidad», sostiene Ángel Expósito, el gerente de Casino La Toja.

Un momento de la actuación. / Paco Luna

Lo hace al tiempo que destacada el éxito cosechado por el sevillano Manu Partida, que fue «un arranque sobresaliente para esta nueva apuesta de entretenimiento en Casino La Toja», declara.

Tanto es así que «superó todas las expectativas, con aforo completo y una sala entregada a las carcajadas, ofreciendo un espectáculo que combinó humor, improvisación y una conexión constante con el público durante 90 minutos».

De este modo, «los asistentes disfrutaron de una propuesta fresca, dinámica y muy participativa, salpicada de momentos de improvisación».

Manu Partida también se mostró encantado con la experiencia, indicando que se bien actuó anteriormente en Galicia, «creo que esta fue la primera vez que lo hice en un sitio tan bonito», en alusión a la isla grovense de A Toxa.

También quiso agradecer la acogida del público, que definió como «brutal». A su juicio, «el público del norte es increíble, y la energía y las ganas de cachondeo que desprende son contagiosas», de ahí que «me encante actuar en esta tierra», asegura.

En el caso concreto de su actuación en A Toxa, resume lo sucedido diciendo que «desde el primer momento del show el público demostró que tenía ganas de pasárselo bien, y esto es clave en un espectáculo de comedia, porque nosotros, desde el escenario, ponemos los chistes y las bromas, pero si el público no viene con ganas, no es lo mismo».