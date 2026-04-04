Abandona su coche tras chocar contra un poste de alta tensión en Vilagarcía de Arousa
El turismo quedó con el motor fuera poco después del cruce hacia el mirador de Monte Lobeira
Un conductor abandonó esta noche su vehículo tras chocar contra un poste de alta tensión en la carretera PO-301 a su paso por Vilagarcía de Arousa.
Así lo indica la Policía Local de Vilagarcía, quien recibió la alerta de una salida de vía en la zona de Lobeira, pero cuando la patrulla llegó al lugar no había nadie.
Los agentes solo encontraron un coche abandonado de la casa Volkswagen y con aspecto de haber sufrido una colisión importante porque el motor quedó fuera.
Al tratarse este vial, la PO-301, que conecta Pontearnelas con Vilagarcía, los policías avisaron a la Guardia Civil de Tráfico por tratarse de su demarcación.
Según las primeras hipótesis, el conductor perdió el control del coche en una zona de curva, en las inmediaciones del cruce que sube hacia el mirador de Lobeira, pasó entre el quitamiedos y una gran piedra y colisionó contra uno de los dos postes del tendido eléctrico de alta tensión ubicado en un margen del vial.
La estructura quedó tocada y poco después de tenerse constancia del siniestro, se desplazaron hasta el lugar dos equipos de la empresa Elecnor para asegurar el soporte del tendido.
Para entonces, el turismo seguía allí y las autoridades estaban en la búsqueda de la persona que lo manejaba y de su propietario.
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