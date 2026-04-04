El 98% de los vehículos de Vilagarcía todavía son de motores de combustión

El 98 por ciento de los vehículos registrados en Vilagarcía de Arousa todavía son de motores de combustión. A pesar de las ayudas públicas para la adquisición de automóviles eléctricos o híbridos, y del encarecimiento de los combustibles, que se hizo patente tras el inicio de la guerra en Ucrania y que ha vuelto a repuntar con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, siguen siendo una opción poco atractiva para los ciudadanos.

Ya sea por el elevado precio que a menudo tienen estos modelos, por la falta de una red adecuada de «electrolineras» o como consecuencia de la coyuntura económica general, marcada desde hace años por la inflación, la renovación del parque móvil en Vilagarcía hacia formas de movilidad más sostenibles sigue siendo muy discreta. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) correspondientes a 2024, en Vilagarcía había en ese momento algo más de 27.320 vehículos, de los cuales unos 16.000 eran de diésel (casi el 60 por ciento del total), y otros 10.600 eran de gasolina, lo que supone casi el 39 por ciento.

El alto precio de los coches nuevos y la falta de «electrolineras» frenan las compras

De este modo, ese año había en Vilagarcía menos de un millar de vehículos con algún tipo de electrificación, lo que supone menos del 2 por ciento global. Más en concreto, según los datos de la DGT, la opción preferida por los vilagarcianos es la de los motores híbridos autorrecargables, pues sumaban algo más de 620 automóviles. Había 174 impulsados por baterías eléctricas; otros 94 híbridos; y solo cuatro eléctricos enchufables.

Los datos oficiales de la DGT apuntan también a un progresivo envejecimiento del parque móvil en la capital arousana, con lo que esto supone de negativo para la seguridad del tráfico, tanto de los ocupantes del automóvil en cuestión como de los demás usuarios de las vías públicas. Así, si en 2023 la antigüedad media del parque móvil en Vilagarcía se situaba en 13,67 años, al año siguiente ya había escalado hasta los 14,02. Además, casi un millar de turismos no habían pasado la obligatoria Inspección Técnica de Vehículos.

Un punto de recarga de vehículos eléctricos en Vilagarcía. / M.M.

Precisamente, estos días expertos del sector automovilístico alertaban de la creciente antigüedad del parque de turismos que circula por España, al crecer en 2025 hasta los 14,6 años, frente a los 14,2 años de 2023.

Se trata de una tendencia que se consolida en los últimos años, dado que el saldo entre las nuevas altas y las bajas sigue siendo positivo. Desde el sector destacaban también el creciente peso de los vehículos de más de 20 años, representando el 27,7% del volumen total del parque, hasta los 8,7 millones de vehículos en España, un 11,2% más con respecto a 2023. Este contexto, unido a que el mercado de vehículos nuevos no consigue despegar desde la pandemia, ha determinado que los vehículos de menos de 5 años de antigüedad solamente representen el 16,4% del total, especialmente en los turismos, cuyo peso es aún más reducido (un 16,2%).

La DGT detectó hace dos años un millar de turismos en Vilagarcía sin la ITV en regla

Los datos más recientes de la Dirección General de Tráfico apuntan igualmente a que los automóviles con etiquetas ECO o Cero todavía representan una cuota muy baja en el parque, a pesar de que su presencia es cada vez mayor: aumentaron un 30% y 34,9% respectivamente en el conjunto del Estado, con una cuota del 5,8% (ECO) y el 1,6% (Cero). En cuanto a la fuente de energía, el parque de vehículos electrificados ha alcanzado las 495.086 unidades en 2024, lo que representa el 1,6% del total. En este sentido, se constata un aumento de este tipo de vehículos en el Estado, principalmente en los industriales y en los autobuses, que crecieron un 73,8% y casi un 60%, respectivamente.

Noticias relacionadas

A pesar de ello, el informe también revela que los vehículos de diésel siguen siendo mayoría en el parque español, ya que casi 3 de cada 5 vehículos (58,9%,) utiliza este combustible, reduciéndose ligeramente, un 0,5%, con respecto a 2023, y situándose en 18.427.111 unidades. Los de gasolina representan el 33,8%, principalmente impulsado por los turismos.