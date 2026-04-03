Un Viernes Santo de playa y terraceo en las comarcas de O Salnés y Pontevedra

Playas como A Lanzada, a caballo entre los Ayuntamientos de O Grove y Sanxenxo, recibieron a una multitud de visitantes gracias a la subida de la temperatura. Pero no fueron las únicas zonas de baño con aspecto estival en este soleado Viernes Santo.

Las comarcas de O Salnés y Pontevedra viven una jornada fantástica marcada por la gran afluencia de turistas, y eso se hace notar tanto en sus calles como en los diferentes arenales, paseos marítimos, terrazas y chiringuitos.

Algunos empresarios consultados hablan de una «bendita» invasión y hacen hincapié en que «este año se nota mucho más la llegada de ciudadanos de toda Galicia, quizás a causa de la crisis y para evitar desplazamientos largos, pero también hay gente de Madrid, Asturias, Andalucía y, en general, de toda España y Portugal, que son como de casa».

La importante afluencia de turistas también queda de manifiesto en la saturación de no pocas carreteras, así como en hoteles, bares, restaurantes y furanchos.