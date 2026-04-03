Ritmo frenético y miles de turistas en un solo día en los catamaranes de O Grove
Las diferentes navieras que operan en O Corgo sumaron decenas de viajes durante todo el Viernes Santo
Desde primeras horas de la mañana y hasta el atardecer, los catamaranes de O Grove no han dejado de realizar viajes. Puede hablarse de cientos e incluso miles de turistas llegados desde diferentes partes del mundo, de casi todas las regiones de España y, sobre todo, de Galicia, que se subieron a bordo para disfrutar de un día espléndido en la ría de Arousa.
Algunos aprovecharon para visitar la isla de Sálvora, y todos saborearon mejillones y ostras a bordo, además de familiarizarse con el cultivo en batea y deleitarse con el paisaje.
Y si llamativa fue la afluencia a las rutas habituales, que generaron un constante zarpar y amarrar de catamaranes, también lo fue la asistencia a restaurantes marineros como el de Cruceros do Ulla Turimares.
En este caso a bordo del «Fly Delfín» y con un precio de 40 euros, permite surcar la ría y acercarse a la costa de Punta Moreiras mientras se degustan mejillones, ostras en vinagreta, abundante arroz de mariscos, tarta de Santiago, vino, refrescos y chupitos.
Cabe destacar, igualmente, que muchos de los viajeros que hoy surcaron la ría pudieron navegar al lado de delfines mulares (arroaces), y los que se acercaron a Sálvora no solo se maravillaron con la isla y su aldea, sino también con los espectaculares picados del algún que otro alcatraz atlántico en plena pesca.
No faltaron la cita con los turistas algunas embarcaciones de pesca artesanal ni la música, haciendo que la mayoría no dudaran en cantar y bailar mientras navegaban entre bateas.
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