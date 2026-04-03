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Ritmo frenético y miles de turistas en un solo día en los catamaranes de O Grove

Las diferentes navieras que operan en O Corgo sumaron decenas de viajes durante todo el Viernes Santo

Catamaranes de O Grove: avante toda y sin detenerse en todo el día

Catamaranes de O Grove: avante toda y sin detenerse en todo el día

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Los catamaranes de O Grove fueron uno de los grandes atractivos del Viernes Santo. / M. Méndez

Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

Desde primeras horas de la mañana y hasta el atardecer, los catamaranes de O Grove no han dejado de realizar viajes. Puede hablarse de cientos e incluso miles de turistas llegados desde diferentes partes del mundo, de casi todas las regiones de España y, sobre todo, de Galicia, que se subieron a bordo para disfrutar de un día espléndido en la ría de Arousa.

Algunos aprovecharon para visitar la isla de Sálvora, y todos saborearon mejillones y ostras a bordo, además de familiarizarse con el cultivo en batea y deleitarse con el paisaje.

Y si llamativa fue la afluencia a las rutas habituales, que generaron un constante zarpar y amarrar de catamaranes, también lo fue la asistencia a restaurantes marineros como el de Cruceros do Ulla Turimares.

En este caso a bordo del «Fly Delfín» y con un precio de 40 euros, permite surcar la ría y acercarse a la costa de Punta Moreiras mientras se degustan mejillones, ostras en vinagreta, abundante arroz de mariscos, tarta de Santiago, vino, refrescos y chupitos.

Cabe destacar, igualmente, que muchos de los viajeros que hoy surcaron la ría pudieron navegar al lado de delfines mulares (arroaces), y los que se acercaron a Sálvora no solo se maravillaron con la isla y su aldea, sino también con los espectaculares picados del algún que otro alcatraz atlántico en plena pesca.

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No faltaron la cita con los turistas algunas embarcaciones de pesca artesanal ni la música, haciendo que la mayoría no dudaran en cantar y bailar mientras navegaban entre bateas.

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