El presidente del Centro de Galicia en Buenos Aires visita Galicia

El presidente del Centro de Galicia de Buenos Aires, José María Vila Alén, y su esposa, Josefina Inés Lizzano, realizan una visita institucional a Galicia con la que «reforzar los lazos históricos entre la comunidad gallega en el exterior y su tierra de origen».

La pareja llegó recientemente desde Argentina y, acompañada por Francisco López Franco, «Chesqui», coordinador nacional del Partido Galeguista, desarrolla una intensa agenda de carácter cultural y simbólico.

Uno de los primeros destinos fue el Museo de Rosalía de Castro, donde pudieron acercarse a la figura de la escritora más universal de las letras gallegas. La visita a este enclave, situado en el municipio de Padrón, supuso un recorrido por la memoria literaria y cultural de Galicia, en un contexto de reivindicación de la identidad compartida entre ambas orillas del Atlántico.

Chesqui, José María Vila Alén y Josefina Inés Lizzano en el embarcadero de catamaranes de O Grove, esta tarde. / Paco Luna

Esta tarde, la delegación se desplazó hasta O Grove, localidad que tanto Vila Alén como su esposa ya habían visitado en 2025 con motivo de la Festa do Marisco. En esta ocasión, fueron recibidos en la casa consistorial por el alcalde, José Antonio Cacabelos, en un encuentro institucional que puso de manifiesto la estrecha relación entre el municipio y la diáspora gallega.

Durante su estancia en la localidad, los visitantes participaron en una actividad vinculada al sector marítimo, con un recorrido por la ría de Arousa a bordo del catamarán«Fly Delfín», de la naviera Cruceros do Ulla Turimares, que incluyó una degustación de mejillones, uno de los productos más emblemáticos de la zona.

Destacan los organizadores de la visita que ésta «adquiere especial relevancia en el contexto del acuerdo alcanzado entre el Centro Galicia de Buenos Aires y la Diputación de Pontevedra para el traslado temporal de la emblemática obra 'A derradeira lección do mestre', del histórico dirigente galeguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao».

Un cuadro custodiado por la entidad en Buenos Aires que viajará a Galicia el próximo mes de junio para ser expuesto en el Museo de Pontevedra durante varios meses.

Las relaciones entre el Centro Galicia y el Partido Galeguista se enmarcan en una larga tradición de colaboración con las comunidades gallegas en el exterior, heredera de los vínculos históricos tejidos por figuras clave del galeguismo.

En este sentido, la amistad entre Chesqui y Vila Alén simboliza «la continuidad de una conexión que trasciende generaciones y fronteras».