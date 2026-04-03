O Salnés y Pontevedra se llenan de visitantes atraídos por el deporte

La liturgia religiosa de la Semana Santa ha encontrado un duro competidor en O Salnés en forma de actividades deportivas que concentran y atraen a decenas de personas, especialmente, porque los protagonistas principales son los más pequeños. Baloncesto, fútbol 7 o fútbol playa son solo algunas de las alternativas al fervor religioso que se han consolidado en Vilagarcía o Ribadumia y que, solo en participantes, reúnen a más de 5.000 personas entre jugadores y técnicos, una cifra que hay que multiplicar por tres en lo que se refiere a familiares de los mismos.

La celebración de los torneos supone una inyección económica para los establecimientos hosteleros de la comarca de O Salnés, e incluso, de la de Pontevedra, donde no solo se alojan los equipos participantes en las competiciones, sino también los familiares que los acompañan, siendo claves para desestacionalizar el turismo de los meses de verano. La consolidación de todos estos torneos ha permitido que, en los últimos años, colgar prácticamente el cartel completo y, sobre todo, sirve para atraer a más turistas en la época estival.

La Vilagarcía Basket Cup reúne a más de 1.500 jugadores. | IÑAKI ABELLA

Una de las citas más destacadas que comenzó ayer fue la previa del Arousa Fútbol 7 de Ribadumia, un evento en el que participan 65 equipos de todo el noroeste peninsular y que buscan un puesto en la fase final de uno de los torneos más prestigiosos de las categorías base del fútbol. Cuatro serán los equipos que se clasificarán para esa fase final que se disputará en A Senra en el mes de junio próximo. Al cierre de esta edición, destacaban ya algunas de las mejores canteras futbolísticas de Galicia, como el Atlético Perinés, Compostela o Ural, aunque los nombres de los dos primeros clasificados se dirimirán hoy mismo, dejando los otros dos para los duelos del fin de semana. Solo entre los cuatro días, pasarán por el complejo deportivo de A Senra entre 3.000 y 4.000 futbolistas, a los que hay que añadir a todos sus padres.

Otro de los grandes e históricos eventos de la Semana Santa es la Vilagarcía Basket Cup-Helena Mariño, torneo pionero del baloncesto base en la ciudad, que suma una nueva edición con cifras que refuerzan su papel como uno de los grandes escaparates deportivos y turísticos del municipio. En esta edición participan 1.550 deportistas, repartidos en 127 equipos de Galicia, Asturias, Cantabria, león y Francia, los que darán forma a una competición que está convirtiendo la ciudad arousana en una auténtico hervidero.

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La gente disfruta en las gradas y las calles de la comarca. | IÑAKI ABELLA

A estas dos competiciones hay que sumar otras muchas, ya que son varios los clubs que aprovechan para celebrar eventos en un momento de descanso de las competiciones de base. Un ejemplo es el torneo que se disputa en la playa de A Concha-Compostela de Fútbol playa, en el que participan más de 150 jugadores.