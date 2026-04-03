Otro accidente por presencia de caballos en la calzada entre Catoira y Caldas

La carretera EP-8001, que une Catoira con Carracedo (Caldas) y es conocida por su alto índice de siniestralidad, acumulando decenas de heridos y víctimas mortales, fue escenario esta mañana de un nuevo accidente de circulación provocado por la presencia de animales en la calzada.

Aunque lo más habitual es la presencia de jabalíes, los caballos también han ocasionado más de un contratiempo, como de hecho sucedió en esta ocasión.

Afortunadamente, el accidente de hoy, ocurrido al lado del cruce que da acceso a la capilla de San Cibrán, se saldó sin que los ocupantes del turismo implicado resultaran heridos, aunque el coche sufrió considerables daños materiales, según explican desde Protección Civil en la localidad vikinga.

Este suceso recuerda a otro acaecido en 2018, cuando una madre y su hijo menor de edad resultaron heridos tras cruzarse otro caballo en la carretera, casi en el mismo lugar.

Aquella mujer y su hijo, de 8 años, circulaban por la carretera que une Caldas y Catoira cuando de repente se les atravesó el caballo y al ser arrollado acabó encima del parabrisas del turismo, muriendo en el acto.

Aquel suceso se producía unos meses después de otro episodio similar, y desde entonces han sido muchos más los accidentes ocurridos en dicho vial, que une el puente interprovincial Catoira-Rianxo, sobre el río Ulla, con el nudo de enlace de la autopista AP-9 en Carracedo.

Una carretera que registra un volumen de circulación de más de 8.000 vehículos diarios y que en 8,5 kilómetros tiene 38 curvas, algunas extremadamente peligrosas, delimitándose un tramo de concentración de accidentes de 4,5 kilómetros de longitud.