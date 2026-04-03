Acceden por el balcón para socorrer a una vilagarciana de 89 años en su casa

Los equipos de emergencias tuvieron que intervenir esta mañana para socorrer a una mujer de 89 años que se había caído en su vivienda, en pleno centro urbano de Vilagarcía de Arousa.

Parece que la accidentada estaba sola y nadie podía abrir la puerta de su piso, en un tercero, así que los bomberos desplazados al lugar tuvieron que hacer uso del camión grúa para acceder al inmueble a través de una ventana.

Sucedió en la calle Ramón Piñeiro López, donde se personaron efectivos de Bomberos Vilagarcía, Servicio Municipal de Emergencias, Policía Local y una ambulancia del 061.

Un despliegue que, lógicamente, provocó la sorpresa de los vecinos del entorno y quienes en ese momento transitaban por la zona, que asistieron expectantes al operativo.

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Finalmente todo se quedó en un susto, dado que la octogenaria se encontraba bien, a pesar del golpe, y ni siquiera precisó asistencia médica.