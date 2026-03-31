Vilagarcía renovará otras trece calles y caminos en 2026
El Concello destinará 550.000 euros a un nuevo plan de asfaltados con actuaciones en el casco urbano y en distintos núcleos rurales
El Concello de Vilagarcía impulsará este año un nuevo plan municipal de asfaltados con el que prevé actuar en otras trece calles y caminos del municipio. El proyecto, dotado con una inversión de 550.000 euros, permitirá seguir mejorando la red viaria local tanto en el ámbito urbano como en distintas zonas rurales, atendiendo a criterios como el número de vecinos afectados, la intensidad del tráfico y la urgencia de las necesidades detectadas.
Las intervenciones se repartirán entre Bamio, A Torre, Cea, Rubiáns, O Piñeiriño, Sobrán y el casco urbano de Vilagarcía. Entre las obras previstas destacan especialmente las de la calle Amizade, en A Torre, y el camino de Renza, en Sobrán, donde no solo se renovará el pavimento, sino que también se llevarán a cabo ensanches, mejoras en la recogida de aguas pluviales e incorporación de medidas de calmado de tráfico. Ambas vías tienen además una función de enlace con otros lugares, por lo que su mejora beneficiará a más zonas del municipio.
La relación de actuaciones se completa con la travesía Nogueirido y la calle Petroglifos, en Bamio; las calles Curvelas y Toxo, en Cea; Soutelo, en Rubiáns; Salgueiros, en O Piñeiriño; y las calles Valladares y Catoira, en Vilagarcía, además del acceso lateral a Fexdega. En varios casos se trata de viales muy utilizados por dar servicio a espacios de interés cultural, instalaciones deportivas, zonas de ocio o equipamientos con gran afluencia de público.
A mayores, el Concello reservará 160.000 euros para completar los asfaltados en las avenidas Rodrigo de Mendoza y Valle-Inclán, afectadas por las obras de saneamiento que está ejecutando Augas de Galicia. El objetivo del gobierno local es evitar que la reposición del firme quede limitada a tramos aislados y conseguir una actuación continua que permita recuperar de forma integral dos de las principales arterias de comunicación de la ciudad.
La previsión municipal es que las obras puedan comenzar a finales del verano, una vez estén rematados los proyectos y tramitadas las licitaciones. Con este nuevo plan, el ejecutivo de Alberto Varela cerrará el mandato con 57 calles y caminos mejorados, lo que supondrá actuar sobre 11,5 kilómetros de red viaria y una inversión próxima al millón y medio de euros, señalan desde Ravella.
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