Centenario
Teresa Cores Carregal celebra su siglo de vida rodeada de cariño
Vilagarcía
Teresa Cores Carregal, vecina de Vilagarcía, cumplió el 29 de marzo, cien años, una fecha muy especial que celebró arropada por su familia. La homenajeada sopló las velas acompañada de sus hijas, María Teresa, conocida como Tete, y Mari Carmen; de sus nietos Cristina, Gonzalo y Mariña; y de sus dos bisnietos, Lúa, de 10 años, y Roi, de 7. La centenaria vivió así una jornada entrañable marcada por el cariño de los suyos y por una celebración íntima en el ámbito familiar.
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