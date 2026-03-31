Otra tarde social en el Real Club de Regatas
La entidad vilagarciana recibió a los participantes en la liga de cruceros
El Real Club de Regatas de Galicia, con sede en Vilagarcía, acogió un nuevo evento social, esta vez relacionado con una de las competiciones de cruceros organizadas por la propia entidad y las asentadas en A Pobra do Caramiñal, Rianxo y Ribeira.
Lo que se hizo en la sede del Real Club de Regatas fue una recepción de participantes acompañada de entrega de premios y un aperitivo.
El ganador de la última prueba fue el «Galopín», de Manuel Franco Leis, seguido del «Fixius», de Miguel Pérez Lafuente y «A Píllara», de José Manuel Ben Otero.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Pazo da Pastora de Vigo abrió sus puertas por única vez al año: «Es una maravilla»
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
- A Caniza pierde su virgulilla: 12 municipios gallegos modifican su nombre
- Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
- Interceptan a una pareja tras entrar en un túnel del tren de alta velocidad en Vilagarcía
- ¿Qué se hace con la comida que sobra en la Reconquista de Vigo?: ofertas, donaciones o la vista puesta en la Brincadeira
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa