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Otra tarde social en el Real Club de Regatas

La entidad vilagarciana recibió a los participantes en la liga de cruceros

La entrega del premio de la última regata a Manuel Franco.

La entrega del premio de la última regata a Manuel Franco. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

El Real Club de Regatas de Galicia, con sede en Vilagarcía, acogió un nuevo evento social, esta vez relacionado con una de las competiciones de cruceros organizadas por la propia entidad y las asentadas en A Pobra do Caramiñal, Rianxo y Ribeira.

Lo que se hizo en la sede del Real Club de Regatas fue una recepción de participantes acompañada de entrega de premios y un aperitivo.

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El ganador de la última prueba fue el «Galopín», de Manuel Franco Leis, seguido del «Fixius», de Miguel Pérez Lafuente y «A Píllara», de José Manuel Ben Otero.

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