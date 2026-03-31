Ribadumia espera a cerca de 4.000 visitantes para la fase previa del Arousa Fútbol 7

Ribadumia se prepara para vivir una de sus grandes citas deportivas de la primavera con la fase previa del Torneo Arousa Fútbol 7 en categoría alevín, que se disputará entre el 2 y el 5 de abril en los campos de fútbol de A Senra. La competición reunirá a 65 equipos y prevé atraer a entre 3.000 y 4.000 visitantes, unas cifras que consolidan el peso del evento no solo en el plano deportivo, sino también como motor de actividad turística y económica para el municipio.

Durante la presentación del torneo, el alcalde de Ribadumia, David Castro, puso el foco en esa combinación entre fútbol y promoción del territorio. «El AF7 es uno de los eventos más atractivos y representa una ecuación perfecta entre deporte y turismo», señaló. El regidor destacó además la dimensión internacional de una cita con «trascendencia muy importante», capaz de situar a Ribadumia «en el mapa de los grandes eventos deportivos», algo especialmente valioso para un concello de unos 5.000 habitantes.

Castro agradeció la implicación de la organización, de las distintas administraciones, de la Federación Galega de Fútbol y también del patrocinio privado, subrayando que el torneo «pone en valor el deporte y la comarca» y permitirá que durante esos días «veamos mucha gente de fuera en Ribadumia». En esa misma línea, remarcó que el municipio afronta una intensa programación vinculada al AF7, cuya primera parte comenzará con el torneo indoor, antes de esta previa en A Senra y de la posterior fase final de mayo.

El portavoz de la organización, Alberto Diz, recordó que esta será la vigésimo novena edición del campeonato y destacó que la apuesta por Ribadumia, iniciada en 2019, «fue un acierto para seguir creciendo». Explicó que el Concello concentrará durante diez días la actividad de tres eventos ligados al torneo y detalló la magnitud de esta fase previa: «Serán cuatro días de fútbol, más de 40 horas de competición y más de 1.000 jugadores». A ello se suma el impacto global del campeonato, que moviliza a más de 2.000 futbolistas nacidos en 2014 y convierte la cita en una referencia dentro del calendario nacional e internacional.

De los 65 equipos participantes en esta fase saldrán los cuatro clasificados para una fase final en la que estarán presentes algunos de los mejores clubes del mundo. En la previa competirán conjuntos de Galicia, Asturias, Cantabria y del norte de Portugal, entre ellos Val Miñor, Ourense, Quirinal, Compostela, Calasanz, Ural o Montañeros. «Esperamos que A Senra vuelva a ser otra gran fiesta del fútbol», indicó Diz.

También las administraciones incidieron en el valor estratégico del torneo. El vicepresidente de la Federación Galega de Fútbol, José Manuel Fernández, agradeció el respaldo institucional a una cita que permite convivir a jugadores gallegos con equipos de «otras latitudes». El delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, aseguró que el AF7 «es más que una competición» y lo definió como «una escuela de valores de esfuerzo, respeto y competitividad». Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis López, enmarcó el evento en la apuesta por Pontevedra como «provincia del deporte» y como destino turístico descentralizado, sostenible e internacionalizado.

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Con ese respaldo institucional y la llegada de miles de personas durante cuatro jornadas, Ribadumia volverá a convertir A Senra en un escaparate deportivo de primer nivel y en un foco de atracción de visitantes con impacto directo en la hostelería, el comercio y la proyección del municipio.