Rías Baixas logra 32 galardones en el Concurso de Vinos Bacchus

La Denominación de Origen Rías Baixas ha inaugurado la temporada de premios con un destacado palmarés en el XXIV Concurso Internacional de Vinos Bacchus, donde ha conseguido un total de 32 distinciones, diez más que en la edición de 2025.

Entre estos reconocimientos sobresalen cinco Grandes Bacchus de Oro, otorgados a vinos que han superado los 93 puntos en cata. Estas distinciones corresponden a referencias de las añadas 2018 (2 vinos), 2024 (2 vinos) y 2025 (1 vino), situando a Rías Baixas como la denominación de origen de vinos tranquilos con mayor número de Grandes Bacchus de Oro en esta edición.

Además, la DO ha obtenido 21 Bacchus de Oro —para vinos con más de 89 puntos—, distribuidos entre distintas añadas: siete de 2025, siete de 2024, uno de 2023, tres de 2022 y tres de 2020. De estos, veinte corresponden a vinos blancos, mientras que uno es un vino tinto de la añada 2024.

Un momento del concurso desplegado en Madrid. / FdV

El palmarés se completa con seis Bacchus de Plata, concedidos a vinos con puntuaciones entre 85 y 89 puntos, de los cuales cuatro pertenecen a la añada 2024 y dos a la de 2025.

El XXIV Concurso Internacional de Vinos Bacchus ha reunido en Madrid un total de 1.540 vinos procedentes de 17 países. España ha liderado el medallero, seguida por México, Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil y Portugal. El listado internacional se completa con República Checa, Italia, Georgia, Australia, Alemania y Eslovaquia.

Las muestras han sido evaluadas mediante catas a ciegas por un jurado compuesto por 100 expertos de 26 países. El certamen, organizado por la Unión Española de Catadores (UEC), se consolida como una de las grandes citas del calendario vinícola internacional, avalado por el rigor e independencia de la entidad organizadora desde 1996.

Asimismo, Bacchus cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el respaldo de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y de la Federación Mundial de Grandes Concursos de Vinos y Licores.