El reto de emprender, objeto de debate en Planeta Mozo

Planeta Mozo acogerá en Vilagarcía mañana miércoles 1 de abril, a las 20.00 horas, un coloquio y la presentación del libro «Emprender (a) contracorriente», una cita centrada en el emprendimiento y en nuevas formas de impulsar proyectos profesionales al margen de los modelos más convencionales.

El encuentro se celebrará en el local situado en la avenida Rodrigo de Mendoza, 12, bajo derecha, y reunirá a varios perfiles vinculados al trabajo autónomo y la innovación. Participarán la fisioterapeuta y emprendedora Cristina Barreiro, el portavoz de UPTA Jesús Diéguez, la escritora y mentora de emprendimiento Lorena Gutiérrez y el emprendedor Borja Santamaría.

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El acto combinará la presentación de la obra con un coloquio abierto al público sobre los desafíos de emprender y la necesidad de impulsar proyectos más sostenibles y compatibles con la vida personal.