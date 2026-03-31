Plazas de abastos
Los mercados municipales abrirán el Jueves Santo
Vilagarcía
Las plazas de abastos municipales de Vilagarcía y Vilaxoán abrirán este jueves 2 de abril, coincidiendo con el Jueves Santo, para facilitar a los consumidores la compra de productos frescos, especialmente pescado, en la primera jornada festiva de la Semana Santa.
La medida, solicitada por los comerciantes de ambas instalaciones, fue aprobada por la Xunta de Goberno Local. Los recintos funcionarán en su horario habitual. El Viernes Santo permanecerán cerrados y la actividad se retomará con normalidad el sábado. n
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