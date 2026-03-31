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Josefa Senín, otra centenaria en el Concello de Valga

Solo María Tarrío, de Eiras, con 103 años, y Benilde Castaño (Laxes) y Manuela Eiras (Ferreirós), de 102, superan a esta vecina

El homenaje del Concello de Valga a la nueva centenaria.

El homenaje del Concello de Valga a la nueva centenaria. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Valga

Josefa Senín Magariños, vecina del lugar de Cerneira, se suma al club de las centenarias del Concello de Valga. Como es tradición, el alcalde, José María Bello Maneiro, y la edil Carmen Gómez, se sumaron a la familia para homenajearla y hacerle entrega de una placa conmemorativa grabada, una tarta con velas y un ramo de flores.

Dicen en el Concello que la nueva centenaria «conserva una gran memoria» y que, junto al alcalde, «rememoró muchos pasajes de su vida, como cuando iba al monte con las vacas o a recoger maíz, así como los domingos en los que, antes de misa, había que ir al molino».

Josefa, que se levanta a las siete de la mañana, sigue vistiéndose sola, almuerza a las 13.00 horas, cena a las 18.00 y se va a cama para escuchar en la radio el rosario y la misa.

Dicen de ella que es muy habladora y que su carácter está forjado «por un siglo de vida dedicada al trabajo en el campo, el hogar y el cuidado de la familia, pero también marcado por el dolor y la tragedia», ya que en el trágico accidente ferroviario vivido en Campaña en 2007 murieron un hijo, Jesús Martínez Senín, de 54 años, y un nieto de esta vecina, Roberto Martínez Ríos, de 28.

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«Pero logró seguir adelante y alcanzar los cien años, cuando espera ilusionada el nacimiento de su décimo bisnieto», aclaran en el Concello, donde aprovechan para anunciar que el sábado próximo alrededor de 40 familiares y allegados se reunirán para hacer una gran fiesta de homenaje a Josefa Senín Magariños.

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