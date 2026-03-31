Municipal
A Illa completa su personal con cinco operarios de obras
El Concello cierra el proceso selectivo de dos administrativos esta semana
El Concello de A Illa ha incorporado esta semana a cinco trabajadores en la categoría de peón de obras y servicios por un período de seis meses. El objetivo de esta iniciativa es reforzar las tareas de mantenimiento y limpieza de vías, parques y playas del municipio, al incrementarse la carga de trabajo con la llegada de la época estival . Este refuerzo ya ha comenzado a notarse durante la Semana Santa después de que A Illa recibiese ya una gran cantidad de visitantes tras el buen tiempo que se registro en la ría de Arousa.
Los cinco operarios no son el único paso que ha dado el municipio recientemente en materia de personal. El pasado viernes, el Concello finalizó un proceso selectivo que permitió cubrir dos plazas de personal funcionario en la categoría de administrativo. Este proceso fue largo, ya que se inició en septiembre de 2024, con la aprobación del mismo por parte de la junta de gobierno, pero desde el Concello insisten en que estas incorporaciones van a servir para mejorar la gestión de los expedientes, proyectos y trámites de los vecinos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
- Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas