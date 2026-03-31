A Illa completa su personal con cinco operarios de obras

El Concello de A Illa ha incorporado esta semana a cinco trabajadores en la categoría de peón de obras y servicios por un período de seis meses. El objetivo de esta iniciativa es reforzar las tareas de mantenimiento y limpieza de vías, parques y playas del municipio, al incrementarse la carga de trabajo con la llegada de la época estival . Este refuerzo ya ha comenzado a notarse durante la Semana Santa después de que A Illa recibiese ya una gran cantidad de visitantes tras el buen tiempo que se registro en la ría de Arousa.

Los cinco operarios no son el único paso que ha dado el municipio recientemente en materia de personal. El pasado viernes, el Concello finalizó un proceso selectivo que permitió cubrir dos plazas de personal funcionario en la categoría de administrativo. Este proceso fue largo, ya que se inició en septiembre de 2024, con la aprobación del mismo por parte de la junta de gobierno, pero desde el Concello insisten en que estas incorporaciones van a servir para mejorar la gestión de los expedientes, proyectos y trámites de los vecinos.