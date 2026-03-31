Ibuprofeno se hace cargo del teatro en las Torres de Oeste

El Concello de Catoira ha dejado en manos de la compañía Ibuprofeno Teatro «la dirección, guión y producción del VikingDrama de la Romería Vikinga con la intención de seguir creciendo en calidad».

Eso sí, los alumnos de la Escola Municipal de Teatro y los vecinos de Catoira que habitualmente hacen de actores en la dramatización de la obra teatral a los pies de las Torres de Oeste seguirán conservando su papel protagonista.

De este modo el teatro de la Vikinga pasa a manos de una compañía profesional que ideará la temática sobre la que versará la pieza de cada año. El guión de 2026 corre a cargo de Santi Cortegoso y Marián Bañobre, que también se encargarán de toda la producción.