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Ibuprofeno se hace cargo del teatro en las Torres de Oeste

El Concello quiere dar un salto de calidad encargando el guión, dirección y producción de la obra de cada año a profesionales

Representantes del Concello y la compañía teatral.

Representantes del Concello y la compañía teatral. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Catoira

El Concello de Catoira ha dejado en manos de la compañía Ibuprofeno Teatro «la dirección, guión y producción del VikingDrama de la Romería Vikinga con la intención de seguir creciendo en calidad».

Eso sí, los alumnos de la Escola Municipal de Teatro y los vecinos de Catoira que habitualmente hacen de actores en la dramatización de la obra teatral a los pies de las Torres de Oeste seguirán conservando su papel protagonista.

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De este modo el teatro de la Vikinga pasa a manos de una compañía profesional que ideará la temática sobre la que versará la pieza de cada año. El guión de 2026 corre a cargo de Santi Cortegoso y Marián Bañobre, que también se encargarán de toda la producción.

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