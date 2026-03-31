Una grovense, la más bella entre las mayores de 50 años

Hace días se celebró en la ciudad de A Coruña un certamen de belleza dirigido a mujeres gallegas de más de 30, 40 y 50 años, con títulos en juego valederos para el «Certamen Nacional Mrs. +30 Spain. Universal Woman Of the Year & Mrs. Universe For Peace».

Y allí estaba la grovense Loli Triñanes Caneda, más conocida como Loli a Francesa, una mujer incansable de 53 años que presume de ser meca y se presentó para reivindicar que «no hay edad para la belleza» y que «la edad es solo un número, porque lo que verdaderamente define a cada uno es la actitud y el modo en que afronta la vida», tal y como expresó durante el certamen.

La grovense no regresó de vacío de la ciudad herculina. Más bien todo lo contrario, ya que se hizo con el título en la categoría reservada a mayores de 50 años.

La grovenses tras ganar en su categoría. / FdV

Un logro que la hace sentirse especialmente orgullosa y la anima a seguir participando en todo tipo de eventos y concursos, incluido alguno que otro centrado en el baile.

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«La belleza no se mide en años, tallas ni experiencias previas, sino en actitud, en historia vivida y en la valentía de mostrarse tal y como es», explica Thais Arias, la directora del concurso «Mrs. +30 Galicia», un certamen «que rompió estereotipos y sigue poniendo en valor la belleza auténtica de mujeres mayores de 30, 40 y 50 años, sin límite de edad».