Un operario de mantenimiento muere electrocutado dentro de una arqueta en O Grove

Un fallecido es el resultado de un accidente laboral registrado esta tarde en O Grove. Los hechos en los que falleció el hombre, un vecino de la provincia de A Coruña de unos 50 años de edad, ocurrieron sobre las 15.30 horas, cuando se encontraba trabajando en el interior de una arqueta al pie de la PO-317 entre A Lanzada y San Vicente. Por motivos que se desconocen, el hombre sufrió una descarga eléctrica que le produjo una parada cardiorrespiratoria.

Alertado el 112 de lo ocurrido, movilizó al Servizo de Emerxencias municipal de O Grove, la Guardia Civil y a efectivos del 061. Estos comenzaron las tareas de reanimación en el lugar, llegando a movilizar al helicóptero medicalizado para un rápido traslado, pero los esfuerzos resultaron infructuosos, viéndose obligados a certificar el fallecimiento del hombre.