Promoción gastronómica
La Diputación reparte 1.600 pinchos entre paladares vilagarcianos
La iniciativa «O Sabor das Rías Baixas» cerró tres jornadas de gran afluencia en el paseo marítimo, con degustaciones inspiradas en fiestas gastronómicas de toda la provincia
La food truck del programa provincial «O Sabor das Rías Baixas» cerró su paso por Vilagarcía de Arousa con un balance de cerca de 1.600 degustaciones repartidas entre el viernes 27 y el domingo 29 de marzo. La propuesta, impulsada por la Diputación de Pontevedra para promocionar las fiestas gastronómicas de interés turístico de la provincia, encontró una notable respuesta de público durante las tres jornadas celebradas en el paseo marítimo de la ciudad.
Según los datos facilitados por la institución provincial, la afluencia fue constante durante todo el fin de semana, con unas 500 degustaciones servidas el viernes, cerca de 600 el sábado y otras 500 el domingo. La iniciativa ofreció a los asistentes una muestra de pinchos inspirados en algunas de las celebraciones culinarias más representativas del territorio pontevedrés, entre ellas la Festa da Ameixa do Carril, uno de los grandes referentes gastronómicos del municipio vilagarciano.
El ente provincial subrayó el «gran éxito» de la convocatoria en Vilagarcía, donde la vecindad respondió de manera muy positiva a una actividad pensada para divulgar la riqueza culinaria de la provincia y reforzar el atractivo de sus citas gastronómicas. Además de las degustaciones, la food truck distribuyó material informativo con las fechas y características de las fiestas promocionadas, con el objetivo de animar a las visitas y favorecer el turismo de proximidad.
El programa «O Sabor das Rías Baixas» forma parte de la estrategia provincial para diversificar la oferta turística fuera de la temporada alta y descentralizar las actividades de promoción por el conjunto de los municipios. Tras su paso por Vilagarcía, la iniciativa continuará esta semana en Ribadumia, donde hará parada el miércoles en la Praza do Concello y el jueves y viernes en el campo de fútbol de A Senra.
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