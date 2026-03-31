Los chiringuitos de playa miran al cielo en el inicio de su campaña más larga

La Semana Santa marca el inicio de la campaña para muchos negocios y, desde este año, también para los chiringuitos de playa, que van a poder abrir sus puertas de forma ininterrumpida hasta el próximo mes de octubre tras los cambios legislativos ejecutados por la Xunta de Galicia. Esta posibilidad ya está o va a ser explotada por varios establecimientos de este tipo en la comarca, especialmente en A Illa de Arousa y O Grove. En el primero de los municipios al menos cinco de estos establecimientos van a abrir sus puertas esta Semana Santa para ofrecer la posibilidad de degustar la rica gastronomía arousana o la oportunidad disfrutar de las vistas que ofrecen y de su entorno privilegiado, mientras que en O Grove han iniciado su actividad el Quinto Pino de A Toxa y Lavaxeira Beach.

Uno de esos chiringuitos que ha abierto sus puertas es el de Faro de Punta Cabalo. Regentado por Salvador Otero, abrió sus puertas el pasado sábado con la alegría de «haber comenzado con una buena noticia tras la regulación de la actividad para abrir de forma ininterrumpida desde semana Santa hasta octubre». Recuerda Otero, que lleva más de una década regentando este establecimiento que antes «se nos obligaba a cerrar las puertas tras la Semana Santa, lo que implicaba mucho papeleo para dar de baja toda la actividad hasta que volviésemos a abrir, con la llegada del verano».

Una de las cuestiones que más valora Otero es la cuestión laboral ya que «ahora podemos ofrecer un contrato de varios meses de duración y sin tener que cortarlo, algo que ayuda a encontrar el personal que necesitamos para afrontar la campaña». Esta campaña, explica Otero, se inicia como todas las anteriores en lo que a expectativas se refiere: «dependerá mucho del tiempo que nos acompañe, si viene sol, habrá gente, si llueve, tendremos más complicada la actividad». También reconoce que hay otras cuestiones que pueden afectar en mayor o menor medida «como es la situación que estamos viviendo con la subida de los carburantes que parece que va a provocar que el turismo sea mucho más local que en años anteriores». Insiste en que «todos los años nos enfrentamos a este tipo de incógnitas que aguardamos que nos acaben siendo favorables».

La primera jornada de trabajo para su establecimiento fue el pasado sábado, un día en el que «hubo mucha gente paseando por esta zona de A Illa; creo que aquí en Galicia no necesitamos tener el mejor tiempo o 40 grados de temperatura para que la gente se acerque a los chiringuitos, porque ofrecemos mucho más que eso».

Otro de los establecimientos que va a abrir sus puertas esta Semana Santa es el Areoso Beach Club de A Illa. El local comenzará a trabajar mañana, en la víspera del festivo, por lo que todavía se encuentran ultimando todos los detalles para abrir sus puertas al público. El chiringuito situado en la zona de Quilma cuenta con un Solete Repsol desde el pasado año y, explica David Mochales, va a mantener la línea «con la que llevamos trabajando todos estos años, siendo mucho más que un chiringuito de playa, ya que ofrecemos alternativas gastronómicas, musicales y de ocio para poder disfrutar de una visita a A Illa».

Mochales entiende que la campaña que se abre va a ser la más larga de todos los años que lleva abierto el chiringuito gracias a que «no tenemos que cerrar las puertas después de esta Semana; aquello nos limitaba mucho a la hora de trabajar y, aunque somos conscientes de que esto depende mucho de las condiciones meteorológicas, tener esta opción es muy positivo para nosotros porque nos da continuidad, por eso lo veníamos reclamando desde hace mucho tiempo».

En cuanto a esta Semana Santa, Mochales reconoce que las perspectivas son relativamente buenas ya que «parece que no va a ser la del año pasado, en la que llovió todos los días, y eso puede ayudar a que la gente se acerque a las playas a disfrutar de la gastronomía, las vistas y el sol». El Areoso Beach Club va a permanecer abierto hasta el mes de octubre «porque no solo tenemos la posibilidad de playa, sino que ofrecemos turismo activo con kayaks a Areoso, nuestra peculiar gastronomía y, este año, vamos a apostar por actuaciones musicales en vivo para crear un buen ambiente, además de disponer de los mejores atardeceres de la Ría de Arousa», tercia el isleño David Mochales.

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Los otros locales que abrirán sus puertas esta Semana Santa están ubicados en O Bao y en la zona de Riasón, aunque no se descarta que algún otro acabe dando el paso. Mientras, la mayor parte de estos establecimientos de A Illa, hasta superar la veintena, aguardarán a comienzos del próximo verano para comenzar a trabajar. n