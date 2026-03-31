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Cambados vibra al ritmo del rock alternativo de Mentah

Un momento del concierto de Mentah en la sala Krazzy Kray de Cambados

Un momento del concierto de Mentah en la sala Krazzy Kray de Cambados / Noe Parga

Los ferrolanos Mentah se pasaron por Cambados el pasado fin de semana, mostrando lo mejor de su sonido, caracterizado por guitarras atmosféricas, baterías intensas y letras introspectivas. Su música sonó en la sala Krazzy Kray, donde fue uno de los últimos conciertos de su gira de dos años para presentar el disco «Empty».

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