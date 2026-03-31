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Avenida de Luis Antonio Mestre: otra deuda histórica camino de ser saldada en O Grove

Rueda presenta la ambiciosa actuación a desplegar en la principal entrada rodada al centro de la villa meca

El alcalde de O Grove, el presidente de la Xunta y la conselleira de Infraestruturas, en la presentación del proyecto realizada esta tarde.

El alcalde de O Grove, el presidente de la Xunta y la conselleira de Infraestruturas, en la presentación del proyecto realizada esta tarde. / Noé Parga

Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, acudió esta misma tarde a O Grove para saldar otra «deuda histórica», como es la reforma de la principal arteria viaria de acceso al centro urbano meco: la avenida de Luis Antonio Mestre.

Es una de esas viejas demandas que se arrastran mandato tras mandato y que, por fin, va a ser atendida, al igual que sucede con el ansiado desdoblamiento de la vía rápida de A Lanzada, también comprometido por Rueda el pasado mes de septiembre.

De nuevo acompañado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que se ha volcado con O Grove desde que comenzara la legislatura, el presidente explicó las características del proyecto a desarrollar, en el que invertir más de 2,5 millones de euros.

Al acto también acudió el alcalde, el socialista José Cacabelos Rico, quien agradeció a la Xunta esta nueva actuación. «Este Concello merece que colaboremos porque es uno de los referentes turísticos de Galicia y debemos cuidarlo y mejorarlo», espetó Rueda.

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Quien habló de las «buenas perspectivas de la Semana Santa» y también quiso resaltar esta obra como «ejemplo de colaboración institucional», ya que de su financiación se encargan tanto la Xunta como el Concello y la Diputación.

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